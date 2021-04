Il senso dell’umorismo può essere un terreno spinoso. Quel che fa ridere alcuni, potrebbe irritare o persino deprimere altri. Sta di fatto che è abitudine, durante il primo giorno del mese di Aprile, fare scherzi ai propri amici. Che siano graditi o meno! Per questo vorremmo suggerirvi (o forse sconsigliarvi) una serie di idee per fare degli scherzi su Whatsapp nella giornata di oggi.

Pesce D’Aprile su Whatsapp: ecco alcune idee possibili

Per prima cosa, se desiderate inviare un audio Whatsapp divertente a qualcuno, potreste provare a cercare direttamente su YouTube. Digitando ad esempio “audio whatsapp divertenti” troverete tantissimi video in cui potrete scegliere l’audio che più vi piace e inviarlo alla persona prescelta. Esistono inoltre delle app di Voice Changer che modulano la voce e con cui potrete fare delle chiamate telefoniche e spacciarvi per qualcun altro.

Un’altra possibilità è quella di scaricare delle app che fingono la rottura dello schermo. Qui il gioco di complica, poiché dovrete necessariamente scaricarle sul cellulare della “vittima” e farle credere di aver rotto il suo telefono.

Certo assicuratevi che gli scherzi non siano troppo pesanti. Non vorrete rischiare di far prendere un colpo a nessuno?! E soprattutto, vi consigliamo di non tirare troppo per le lunghe le burle, sarà anche un detto ma è proprio vero che un bel gioco dura poco. Se volete rimanere sul leggero, potete mandare immagini divertenti o frasi divertenti, tutte facilmente reperibili sul web.

Certo, l’alternativa sarebbe astenersi ed evitare, vi raccomandiamo solo una cosa: in questo periodo in cui siamo tutti molto suscettibili, evitate di diffondere bufale, oggi!