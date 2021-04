Dopo dieci anni che abbiamo visto la serie in TV, sembra che The Walking Dead stia per giungere ufficialmente alla fine. Questa grandissima fiction è nata durante il 2010, ed è tratta dall’omonima serie a fumetti di Tony Moore e Charlie Allard, ed è diretta da Frank Darabont. I veri meriti della fiction sono sicuramente quelli di aver portato alla luce il filone horror zombie, il quale era rimasto nel dimenticatoio per molti anni.

Dunque, come detto prima, dopo dieci anni la serie è giunta al termine, e attualmente i fan stanno visionando le ultime puntate della season 10. Anche se, c’è da dire, che tutti sono praticamente proiettati verso la season 11, la quale chiuderà anche definitivamente la serie TV. Scopriamo di seguito tutti i dettagli sul finale di The Walking Dead.

The Walking Dead: le parole che chiudono il sipario

Le puntate conclusive della stagione 10 sono attualmente disponibili sulla piattaforma streaming Now TV, anche se i fan sono in attesa di sapere cosa ci dovremmo aspettare dalla stagione numero 11. Scott Gimble, CEO di MC Network, ha parlato della serie TV, dicendo che:

“Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan al mondo“.

The Walking Dead: tutte le novità sulla nuova stagione

Parlando sempre dell’11esima stagione, la serie sarà composta da 24 episodi. Nonostante ciò, i fan dovranno rapportarsi con delle interruzioni, essendo che la nuova stagione sarà suddivisa in 3 parti. Inoltre, c’è anche da aggiungere che ci sono delle nuove conferme sul cast della prossima stagione. Di fatto, i personaggi principali di The Walking Dead 11 sono:

Daryl ( Norman Reedus ),

), Maggie ( Lauren Cohan )

) Tutti i sopravvissuti lungo la strada per il Commonwealth.

Per concludere, l’ultimissima novità ce la fornisce Angela Kang, la showrunner. Discutendo sui retroscena della decima stagione, sono stati svelati dettagli interessanti sull’undicesima:

“Ci sono molti personaggi all’interno di quel gruppo da conoscere e inizieremo ad approfondirli un po’, a farci un’idea delle loro vibrazioni, di cosa parlano. Ma nell’ultima stagione, rispetto agli episodi speciali della decima, c’è una storia più interessante.”