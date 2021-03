Il nuovo volantino Unieuro del mese di Aprile 2021, promette all’utente la possibilità di godere di fortissime riduzioni di prezzo, tutte applicate sui migliori prodotti in circolazione, senza porre particolari limiti alla qualità generale del dispositivo che sarà possibile acquistare.

Con la corrente campagna promozionale, ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di accedere alle offerte nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche online collegandosi direttamente al sito ufficiale di Unieuro. Coloro che opteranno per questa seconda strada, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa complessiva supererà i 49 euro.

I codici sconto Amazon sono per tutti gli iscritti a questo canale Telegram, completamente gratis, collegatevi subito.

Unieuro: quante offerte speciali per tutti

Le occasioni messe sul piatto da Unieuro sono tantissime, e riguardano più che altro la fascia media della telefonia mobile, qui possiamo scovare i nuovi Samsung Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Realme 8 Pro a 299 euro o Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro.

In alternativa è possibile optare per soluzioni del calibro di Oppo Reno 4 a 399 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A15 a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 249e uro, Asus Zenfone 7 Pro a 59 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, LG K61 a 169 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro, Motorola E7 Plus a 139 euro, Motorola G9 Power a 179 euro o Motorola G30 a 219 euro.

Naturalmente all’interno del volantino Unieuro sono disponibili anche altri sconti ugualmente interessanti, per approfondirli aprite subito le pagine inserite qui sotto.