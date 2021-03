La sicurezza su internet è ormai un aspetto fondamentale della nostra quotidianità, una falla nella rete 4G però ci mette tutti in pericolo. Il mondo ormai sta vivendo la transizione alla connessione ultra veloce in 5G; malgaro ciò però, anche in virtù dei numerosi problemi di diffusione, la rete 4G resta comunque un pilastro per tantissimi utenti che ancora non possiedono un device in grado di supportare la nuova connessione.

Inoltre il ruolo della rete 4G resta fondamentale soprattutto in virtù della dismissione della linea in 3G proprio per lasciare spazio alla nuova tecnologia in 5G. Come già accennato però una falla nella rete 4G può mettere in pericolo tutti gli utenti ad appoggiarsi a questa linea.

Falla 4G: un problema endemico della rete

La falla nella sicurezza della rete è causata da un problema al provider che permette a terzi di inserirsi proprio tra il provider e l’host. In questo modo il criminale di turno può sostituirsi al provider potendo così scandagliare il traffico di informazioni sia in uscita che in entrata dal device. Questo gli permetterà, tra le altre cose, di mettere le mani sui dati personali dell’utente che sta subendo l’hacking.

Purtroppo ad oggi non ci sono rimedi efficaci a questo problema proprio perché si tratta di una caratterista presente già in fase di progettazione. Il passaggio, nel minore tempo possibile, alla rete 5G dunque è una necessita non solo a livello di prestazioni ma anche per la sicurezza. Non resta che sperare nel completamento della transizione alla linea ultra veloce.