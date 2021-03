Si potrebbe fare una Serie TV sull’uscita della Serie TV. Dopo aver seguito in modo ossessivo tutti gli aggiornamenti in merito a La Casa di Carta e dopo una splendida notizia ecco arrivare la smentita.

In tutto il mondo alla conferma che La Casa di Carta 5 sarebbe uscita il 7 aprile si è alzato un boato incredulo di gioia. Diversamente, dopo alcuni giorni ecco che ci troviamo a rettificare questa notizia. Secondo voci aggiornate i nuovi episodi non usciranno in quella data. Ancora attesa quindi per tutti coloro che non vedono l’ora di vedere la nuova e ultima stagione de La Casa di Carta. C’è però un’altra brutta notizia che non abbiamo il coraggio di dirvi.

Ancora è lontana la data di uscita de La Casa di Carta 5

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe ancora un’altra brutta notizia oltre la smentita dell’ultima data comunicata. La Casa di Carta 5 non uscirà a breve, ma ci vorrà ancora del tempo.

La data di uscita de La Casa di Carta 5 è ancora lontana e pare non rientri nei primi 4 mesi di questo 2021. Tuttavia un utente di nome Nacho ha recentemente pubblicato su Twitter il 30 aprile come data ufficiale. La notizia è stata da lui confermata come valida al 100%, ma non ci sono state conferme da parte di Netflix. Nondimeno sono state pubblicate successivamente smentite in merito. Forse fa audience e aspettativa lasciare nel dubbio milioni di fan. Però così si gioca con i sentimenti altrui e questo non è corretto.

Scherzi a parte su queste ultima battuta, la cosa certa è che non si sa ancora la data di uscita de La Casa di Carta 5 in Italia. Quando potremo vedere i nuovi episodi di una stagione, la quinta, che si prospetta davvero eccezionale?

A rassicurare rimangono solo le parole di Álex Pina: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è La Casa di Carta parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre“.