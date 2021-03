Xiaomi Mi 11 5G è l’ultimo smartphone top di gamma del noto produttore cinese e ora sarà possibile acquistarlo comodamente a rate con l’operatore telefonico Vodafone. Nello specifico, dall’8 al 18 marzo 2021 si potrà acquistare questo device a rate da 15 euro al mese o in un’unica soluzione.

Con Vodafone si potrà acquistare a rate lo Xiaomi Mi 11 5G

Come già accennato, con l’operatore telefonico Vodafone si potrà acquistare a rate l’ultimo top di gamma di casa Xiaomi, ovvero lo Xiaomi Mi 11 5G, nelle colorazioni Midnight Gray e Horizon Blue. In particolare, si potrà pagare lo smartphone in 24 rate da 15 euro al mese attivando le promozioni di Infinito Smartphone Edition. Quest’ultima, per l’occasione, ha preso il nome di Infinito Mi 11 5G Edition ed è attivabile sia dai nuovi clienti sia da chi lo è già. Nel primo caso, si pagheranno 9,99 euro per l’attivazione a rate, mentre nel secondo caso si pagheranno 19,99 euro.

Solitamente quando si sceglie di effettuare il pagamento a rate (che verrà poi addebitato sulla carta di credito) bisogna pagare un anticipo. Nel caso della promozione Infinito Mi 11 5G Edition, però, non è necessario pagarlo. Ai 15 euro al mese dello smartphone, vi ricordiamo tuttavia che vanno aggiunti i costi delle offerte Infinito attivate.

Con Xiaomi Mi 11 5G si avrà a disposizione uno smartphone innovativo, dal design premium e dalle alte prestazioni. Sul fronte troviamo un ampio display AMOLED con un piccolo foro, mentre sul retro è presente un comparto fotografico davvero notevole, grazie alla presenza di un sensore fotografico principale da 108 megapixel e un sensore grandangolare da 13 megapixel.