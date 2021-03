CoopVoce: grande sfida a TIM e Vodafone con le tre promo EVO

Ad oggi è davvero difficile presentare dubbi in merito: CoopVoce è uno dei provider di spicco all’interno del mondo della telefonia mobile. Un posto di riguardo gli spetta di diritto soprattutto dopo il cambio di strategia che ha fruttato all’azienda un grande sprint nella conquista degli utenti.

Da diversi anni si parlava insistentemente dell’impossibilità di crescere di questo provider, il quale si è fatto rapidamente strada tra i gestori virtuali. Il cambio di strategia è stato infatti epocale ed è stato in grado soprattutto di migliorare le possibilità di crescita. Proponendo offerte sempre più piene di contenuti e dal prezzo sempre più accessibile, CoopVoce ha incrementato le sue fortune. Ad oggi sono in tanti coloro che la classificano in cima tra le compagnie telefoniche più affidabili. A dimostrarlo sono le sue offerte telefoniche, le quali in questo caso sono state migliorate grazie all’arrivo della nuova linea EVO.

CoopVoce: arrivano le migliori offerte del 2021, le promo EVO sono ormai una sicurezza

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS