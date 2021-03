Le continue chiamate provenienti dai call center possono diventare davvero fastidiose anche per le persone più pazienti. Ricever in modo costante e sistematico chiamate indesiderate provenienti dai call center può diventare una vera e propria fonte di stress; specialmente quando avviene durante le giornate più intense di lavoro.

Spesso più che degli informatori telematici gli operatori telefonici risultano essere dei veri e propri disturbatori che non hanno altro scopo se non quello di infastidire i possessori di una scheda Sim. Fortunatamente però esiste un metodo per risolvere questo problema alla radice e in modo definitivo. Scopriamo dunque insieme come si possono bloccare le chiamate provenienti dai tanto fastidiosi quanto odiati call center.

Call center: come bloccare le chiamate in arrivo dagli operatori

Per prima cosa bisogna chiarire come la procedura per bloccare le chiamate dei call center da smartphone e da telefono fisso siano diverse; iniziamo a descrivere la seconda possibilità. Se si desidera impedire le chiamate da parte dei centralini si deve iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni; in questo modo, dopo aver inviato la propria iscrizione via Web o raccomandata A/R la richiesta dovrebbe essere accolta in circa 15 giorni.

Passiamo ora alla possibilità di bloccare le chiamate dei centralini da mobile. Oltre alla possibilità di bloccare i numeri dei call center esistono anche alcune applicazioni che mettono a disposizione questo servizio. Tra queste TrueCaller è disponibile per tutti i principali sistemi operativi riesce a bloccare le chiamate identificando i numeri disturbatori. Per utilizzare il servizio sarà necessario accettare che il numero venga inserito nel database dell’applicazione.