Vis a Vis: questa notizia sulla nuova stagione e sullo spin-off vi deluderà

Ultimamente si parla di serie tv originali Netflix come per esempio La Casa di Carta, Riverdale, Black Mirror, The Walking Dead, Stranger Things, You e tante altre ancora. In pochi però si stanno chiedendo dove sia finita la serie Vis a Vis. Ebbene, ci pensiamo noi. La serie TV ideata e realizzata dai produttori Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija, approdò sulla piattaforma nel 2015. Quattro anni dopo fece il suo ritorno scatenando l’interesse degli spettatori.

Ad oggi cosa ne è rimasto dello show? Dopo la quarta stagione le speranze sono andate perse. “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto” racconta il creatore Iván Escobar in un’intervista rilasciata al magazine spagnolo Vertele!.