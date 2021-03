I primi giorni di Aprile portano grandissime offerte in casa MediaWorld, qui gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di prezzi molto interessanti, tutti applicati sui prodotti di fascia medio-alta, anche di telefonia mobile.

Disponibile fino al 5 aprile 2021, la campagna promozionale è attiva sia nei punti vendita, senza limitazioni o distinzioni territoriali, che sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti potranno affidarsi al suddetto per raggiungere l’acquisto dei prodotti desiderati, godendo della rateizzazione senza interessi, Tasso Zero, nel momento in cui spenderanno più di 199 euro, ma dall’altra parte saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna direttamente al proprio domicilio.

MediaWorld: la campagna promozionale è ricca di occasioni

Osservando da vicino il volantino MediaWorld, notiamo una certa predilezione, data la natura della campagna stessa, verso naturalmente i prodotti della cosiddetta mobilità elettrica, ovvero terminali come monopattini o dispositivi di questo tipo.

Nonostante tuto, MediaWorld è comunque stata in grado di fornire un’ottima soluzione anche per gli utenti che vogliono acquistare smartphone di ultima generazione, in particolare sono disponibili innumerevoli modelli di casa Apple, acquistabili nel periodo corrente a prezzi più che rispettabili. In particolare parliamo di iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 11 Pro, in vendita rispettivamente a 699, 899 e 879 euro.

Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale di MediaWorld sono disponibili per voi nelle pagine che trovate integrate nel nostro articolo.