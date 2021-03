Il momento storico non è dei migliori, ma comunque il mondo delle aste sta andando avanti. Di fatto, ci sono alcuni cellulari del passato, definiti anche comunemente “vintage“, che per molti collezionisti hanno davvero un valore inestimabile. Nonostante ciò, sono tantissime le persone che dimenticano questi dispositivi in zone remote della propria abitazione. Tuttavia, ce ne sono altrettante che sono pronte ad accaparrarseli a delle cifre super.

Come detto prima, il mondo delle aste si è aperto molto a questo mondo, e spesso capita che i soldi investiti per questa tipologia di dispositivi può essere addirittura superiore rispetto ai cellulari top di gamma lanciati nell’ultimo periodo. Scopriamo di seguito quali sono i cellulari del passato più venduti in assoluto.

Smartphone del passato: ecco i modelli rari che valgono oro

Non è per niente difficile andare a racimolare un buon malloppo da queste vendite di vecchi cellulari, e al contempo è particolarmente importante sapere due cose molto importanti prima di andare a vedere come vedere articoli di questa tipologia: la prima cosa da sapere è che non tutti i cellulari sono considerati buoni per i collezionisti; la seconda è che il loro stato di usura potrebbe andare a compromettere non di poco la cifra di vendite dell’oggetto che possiamo andare a trattare con un acquirente.

Quindi, da come abbiamo potuto percepire, per alcuni collezionisti il valore può essere altissimo, dunque è giusto compilare una piccola lista che può esservi utile con tutti gli smartphone del passato valutati molti soldi. Ecco i cellulari del passato più ricercati in assoluto: