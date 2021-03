Microsoft ha ribattezzato Xbox Live in Xbox Network a distanza di circa 18 anni dalla data di lancio. Il servizio online è stato lanciato per la prima volta nel 2002.

Anche se dopo tutti questi anni Xbox Live ha subito dei cambiamenti sotto molti punti di vista ed è stato integrato su una varietà di altre piattaforme, ha mantenuto lo stesso nome e le funzioni di base, in particolare la modalità multiplayer. Tuttavia, Microsoft ha ufficializzato la decisione di rinominare il servizio.

Il nuovo nome ha lo scopo di unire tutti i servizi online, oltre a marcare la distinzione dal servizio a pagamento Xbox Live Gold. L’abbonamento “Gold” manterrà il suo nome, ma non ci sarà nessun altro uso di Xbox Live sulla console o altrove, stando a quanto suggerito da Microsoft. L’azienda ha aggiornato per la prima volta tale contratto di servizi l’anno scorso e le modifiche includevano che Live diventasse “servizio online Xbox”. All’epoca, la società dichiarò che ci sarebbero state più funzionalità, come la sincronizzazione dei salvataggi, nonché le funzionalità multiplayer.

Novità per Microsoft: il noto Xbox Live diventa Xbox Network

Gli utenti avevano già notato una serie di modifiche che sembravano suggerire un probabile cambio di nome. In particolare, gli utenti beta hanno iniziato a notare la voce “Xbox Network” nel menu principale. Questi cambiamenti sono una conseguenza degli impegni presi dall’azienda all’inizio dell’anno. L’obiettivo è non addebitare più i giocatori che utilizzano la piattaforma Live gratuitamente. Ad esempio, al momento giochi come Fortnite e Call of Duty Warzone – che possono essere scaricati gratuitamente – richiedono un abbonamento Live Gold premium.

La decisione definitiva arriva dopo l’annuncio sull’aumento dei prezzi per Xbox Live Gold, che ha ovviamente suscitato svariate polemiche. In risposta, la società ha ammesso di aver “confuso gli utenti” e ha affermato che avrebbe trasformato questo momento in un’opportunità consentendo alle persone di giocare anche senza abbonamenti di alcun tipo.