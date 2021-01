Nelle scorse ore una brutta notizia ha fatto infuriare gli utenti Microsoft. L’azienda di Redmond infatti ha annunciato un rincaro per l’abbonamento Xbox Live Gold. Le rimodulazioni sono state pensate per colpire tutte le tipologie di abbonamento in proporzione diversa in base alla durata.

L’abbonamento mensile ha subito un aumento di un dollaro passando così a 10.99 dollari. La sottoscrizione trimestrale invece passa a 29.99 dollari con un incremento di 5 dollari. L’aumento più importante invece riguarda l’abbonamento semestrale con un incremento di 20 dollari che arriva così a 59.99 dollari.

Rincari di questa entità hanno provocato dure reazioni da parte degli utenti, non affatto felici di dover pagare di più l’abbonamento Xbox Live Gold. Le rimostranze avanzate dai giocatori sono servite a qualcosa, tanto che Microsoft ha deciso di fare un passo indietro.

To bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience we will be removing Gold requirements for free-to-play games.



We're starting work on that immediately and will have updates in the coming months. Details: https://t.co/tWomNAwmp9