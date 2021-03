Modalità aereo

Alle volte viene utilizzata la modalità aereo, la quale può risultare per alcuni scomoda poiché blocca completamente la connessione, quindi non sai di conseguenza se qualcuno ti sta scrivendo. Tuttavia, c’è un modo per usarla in modo efficace: se ti trovi a scrivere un messaggio o registrare un vocale mentre sei in modalità aereo, il tutto sarà in sospeso e potrai inviarlo quando la deselezionerai, senza incorrere nel rischio che la persona con chi stai chattando veda la barra “sta scrivendo..”.

FlySat

Questa seconda opzione è un po’ più difficile e comprende il download gratis di un’applicazione di nome FlySat, la quale ti consente di entrare in una specie di navigazione in incognito, e quindi potrai essere invisibile su tutte le applicazioni. La cosa che lo limita è che il suo funzionamento è solo per i messaggi scritti, quindi non si potranno registrare messaggi audio mentre è attivo.