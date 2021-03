In queste ore, l’operatore telefonico Kena Mobile ha lanciato una nuova iniziativa che permette a tutti i nuovi clienti di ottenere un buono spesa del valore di 10 euro.

Per ottenere i 10 euro di buono spesa sarà sufficiente attivare una delle numerose tariffe con portabilità. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile vi permette di ottenere un buono spesa da 10 euro

A partire da qualche giorno, e fino al prossimo 29 marzo, tutti i clienti che attiveranno una nuova tariffa Kena Mobile con portabilità del numero tramite app o sito ufficiale riceveranno un buono spesa da 10 euro da spendere nei supermercato Carrefour, Famila, A&O e Dok. L’iniziativa è compatibile con tutte le tariffe che prevedono l’attivazione con portabilità del numero. Completata la procedura di attivazione, gli utenti riceveranno un link per richiedere il buono entro, e non oltre, il 30 giugno 2021.

Come già accennato, l’iniziativa è valida solo per coloro che decidono di attivare un’offerta online o tramite app. Il buono da 10 euro non può essere richiesto per attivazioni effettuate in negozio o tramite call center. Il termine ultimo per approfittare della promo è il 29 marzo alle ore 10:00.

Per tutte le informazioni e per la lista dei punti vendita dove poter spendere il buono, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo. Vi ricordiamo che l’operatore in questione sta attualmente proponendo delle offerte davvero imperdibili a prezzi che non si trovano da molti altri operatori. Fossi in voi darei un’occhiata al suo sito ufficiale.