Trasporre una graphic novel sul piccolo schermo rimane sempre un’impresa ardua, ma Steve Blackman è riuscito nel suo intento. The Umbrella Academy, basata sul fumetto di Gerard Way e Gabriel Bà, è stata un successo senza precedenti.

La serie è arrivata su Netflix nel 2019 e dopo due stagioni all’attivo, i fan sono in trepidante attesa della terza, già confermata. Ecco tutto quello che sappiamo.

The Umbrella Academy su Netflix: cosa sappiamo sulla terza stagione

Ci saranno senza dubbio grandi colpi di scena dato il finale della seconda. I ragazzi della scuola hanno manipolato il tempo per risolvere alcuni disastri, ma si sono trovati a cancellare dall’esistenza l’accademia. Cosa accadrà adesso?

Nel cast faranno ritorno i personaggi più amati tra cui Vanya Hargreeves, interpretata da Elliot Page, e Luther Hargreeves, interpretato da Tom Hopper. Purtroppo le riprese della terza si sono interrotte per via dell’emergenza sanitaria.

Un destino simile a quanto accaduto con altre produzioni Netflix come Stranger Things e Lucifer, per citarne alcune. Toccherà aspettare la fine dell’anno o al massimo gli inizi del 2022 per vedere i nuovi episodi sulla piattaforma.

Ma ne varrà la pena, come hanno ribadito più volte anche gli attori stuzzicando i fan con foto dal set. Se non lo avete fatto, questo è il momento ideale per guardare le prime due stagioni.

La serie ha già macinato grandi record: basti pensare che soltanto nella prima settimana del debutto su Netflix è stata vista da oltre 45 milioni di abbonati. Segno che le produzioni tratte dai fumetti attirano ancora il pubblico.