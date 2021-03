La serie TV con Tom Ellis è diventata nel corso degli anni una delle più viste e apprezzate, soprattutto dal pubblico femminile.

La quinta stagione è stata divisa in due parti: la prima è arrivata il 21 agosto scorso su Netflix, lasciando i fan di Lucifer impazienti di vederne il seguito. Ecco cosa c’è da sapere sui nuovi episodi.

Lucifer su Netflix: quando arrivano i nuovi episodi?

Anche Lucifer si è dovuta interrompere per via dell’emergenza Covid e non si hanno notizie certe sulla finestra di lancio della quinta stagione B, come è stata definita da molti. Forse entro l’estate oppure slitta il tutto agli inizi del 2022.

Sappiamo però che ci sarà anche Dennis Haysbert nei panni di Dio, arrivato per risolvere i conflitto tra fratelli. Tom Ellis, grande protagonista dello show, ha più volte stuzzicato i fan con foto dal set.

In ogni caso Lucifer non si concluderà con la quinta stagione. Ci sarà una sesta e le riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Gli attori hanno condiviso dei post emozionanti sui social, ricordando i bei momenti trascorsi sul set.

Lucifer è anche apparso nel mondo supereroistico della CW incontrando nientemeno che Constantine nel cross-over Crisi su Terre Infinite, andato in onda nel 2019. Un mega evento che ha visto anche il ritorno di Tom Welling nei panni di Clark Kent.

Sarà dura dire addio al diavolo più sexy della TV, come lo hanno definito in molti, ma i fan si stanno già preparando. La sesta e ultima stagione promette quindi scintille.