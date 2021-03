Google Maps resta il miglior compagno di viaggio per miliardi di utenti che lo hanno scelto in virtù di tutte le sue eccellenti funzionalità. Non un semplice sistema di navigazione ma un punto di incontro per scoprire nuovi luoghi, interessi e punti di riferimento essenziali durante le nostre trasferte. La strada del sistema di navigazione è pervasa da aggiornamenti che non possono fare altro che incrementare la sua popolarità e la sua usabilità. Ecco in cosa consistono le prossime novità dell’app.

Google Maps: ora è rivoluzione con l’arrivo della novità del 2021

Impeccabile e sempre al passo con i tempi sia per l’esperienza web-app che per le versioni Android ed iOS. Stiamo parlando del navigatore made by Google fatto per gli utenti ed a partire da questo momento anche dagli utenti.

L’affermazione precedente sottintende le novità del prossimo update che consiste nella partecipazione attiva del pubblico per quel che concerne la creazione di strade. Così come annunciato formalmente dalla compagnia di Mountain View, è in arrivo un sistema indipendente e personale di costruzione dei percorsi da parte del pubblico.

Sulla base delle info giunte in redazione sappiamo che BigG ha intenzione di colmare le lacune del sistema di navigazione con la predisposizione di un sistema atto a dettagliare le strade con l’inserimento delle tratte mancanti. Gli utenti potranno tracciare linee che saranno poi elaborate da una IA prima dell’approvazione da parte di Google.

Le strada così create potranno essere eliminate, rinominate o aggiunte indicando anche ulteriori info come la direzione. La novità si renderà attiva in oltre 80 Paesi tra cui l’Italia nel giro dei prossimi mesi. Che cosa ve ne pare? Spazio ai vostri commenti.