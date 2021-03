Android: app e giochi a pagamento straordinariamente gratis sul Play Store

Più volte si è parlato dei vari sistemi operativi mobili che tra gli anni scorsi e oggi hanno reso la telefonia ciò che è attualmente. Avere uno smartphone tra le mani risulta indispensabile per qualsiasi persona al mondo, anche in ambito lavorativo. Non a caso le varie applicazioni riescono a mettere in piedi anche un lato business al loro interno, come ad esempio WhatsApp. Il tutto poi va ad accentuarsi in base alla piattaforma mobile che si utilizza, come nel caso di Android che risulta molto permissiva nei confronti degli utenti.

Il robottino verde rappresenta il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo, soprattutto negli ultimi tempi. Basti pensare che anche Microsoft e Windows sono stati superati da Android, che ad oggi conta su oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo. Il merito è del grande lavoro ma soprattutto degli aggiornamenti rilasciati dagli sviluppatori. Tutto questo poi si va a fondere con una caratteristica fondamentale che è la versatilità, vera e propria peculiarità di Android. Gli utenti possono utilizzare lo smartphone come vogliono grazie alle caratteristiche del robottino verde, il quale possiede anche un Play Store pieno di contenuti. Al suo interno proprio oggi ci sono tanti titoli a pagamento da scaricare gratis.

Android: gli utenti possono scaricare questa lista di contenuti in maniera gratuita

Per ottenere contenuti gratis invece che a pagamento potete rifarvi alla lista qui sotto. Tutti gli utenti Android potranno attingere, ma per un periodo limitato di tempo.