Più gli smartphone si evolvono, più Android si adegua alle loro caratteristiche. Proprio grazie a questa peculiarità il robottino verde è diventato il sistema operativo più famoso al mondo, mettendo in luce anche i suoi difetti tempo addietro. Sono stati tanti infatti gli utenti a lamentarsi della presenza di alcune imperfezioni all’interno della stabilità di Android, la quale ad oggi invece è uno dei punti forti.

La piattaforma mobile di Google è diventata poi la più famosa in tutto il mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi almeno una volta al mese. Questi numeri permettono dunque ad Android di essere il miglior sistema operativo in assoluto, considerando anche quelli desktop: Windows sarebbe infatti stato ufficialmente superato. Il merito è delle grandi innovazioni apportate pian piano, le quali hanno permesso anche ai più scettici di apprezzare l’ecosistema di Google. Il Play Store poi risulta una carta vincente proprio per quanto concerne la strategia del mondo Android. Al suo interno sono presenti i migliori contenuti gratuiti e a pagamento, ma oggi è tempo di saldi. Sul market ci sono infatti diversi titoli a pagamento da scaricare gratis, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Android: questi titoli a pagamento sono gratis solo per oggi su Play Store

Tutte le applicazioni Android sono disponibili sul Play Store, ma alcune di queste oggi diventano gratuite. Ecco la lista completa: