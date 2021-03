Tutti vorrebbero poter mettere le mani sull’ultimo ritrovato tecnologico in fatto di smartphone. Potrebbe essere qualcosa di molto simile al nuovo Xiaomi MI 11 5G o un altro modello. Ad ogni modo dall’altra parte della medaglia esiste un mercato a molti occulto ma che frutta una vera ricchezza.

Allo stesso modo del collezionismo mobiliare e del settore automobilistico anche quello dei cellulari storici riveste particolare importanza confermandosi a tutti gli effetti come una ghiotta possibilità di investimento. Per gli intenditori un ottimo modo per arricchire le proprie teche mentre per i venditori una possibilità di guadagnare facilmente. Scopriamo quali sono i modelli che fruttano di più.

Cellulari come oro: ecco i telefoni del passato che valgono ancora tantissimo

Intrinsecamente poveri di possibilità ma sotto sotto nascondono un’anima ricchissima. Sono i cellulari da collezione per i quali gli appassionati pagherebbero cifre folli. Nell’espositore del collezionista pare manchino alcune rarità che si confermano essere: Motorola Dynatac 8000x, iPhone 2G e Nokia 3310.

Il primo dei telefoni sopra menzionati potrebbe non dirci niente. Poco famoso per il fatto di essersi concesso ad appena 250.000 utenti ma aguzzatele orecchie: vale oltre 1000 euro. Anonimo nel suo packaging ma ultimamente assai famoso dopo essere balzato in cima alle classifiche delle preferenze del settore.

Segue il gioiellino di casa Apple che sicuramente resta una macchia indelebile ed indimenticabile nel contesto dei telefoni. Nessuna connessione ad Internet, componenti obsoleti ma anch’esso vale un migliaio di euro. Uno dei cellulari più ambiti dai fanboy di Cupertino. Assicuratevi solo di averlo conservato intonso.

Chiudiamo con l’intramontabile Nokia 3310, un vero e proprio guerriero con una batteria inesauribile e lo storico Snake. Ben 300 euro vengono offerti per questo capolavoro della tecnologia old school. Potreste averne molti. Non serve un matematico per capire quanto ci si possa guadagnare.

Hai uno di questi cellulari antichi? Molto bene. Spulcia i forum alla ricerca dei compratori e costruisci la tua piccola fortuna.