Le app per il meteo sul Google Play Store sono tante, ma non tutte supportano un widget in grado di soddisfare le nostre esigenze. Di seguito alcune delle opzioni migliori – solo alcune delle tante – da quelle gratuite a quelle a pagamento.

Geometric Weather

L’app è completamente gratuita, ma riesce a offrire una miriade di opzioni e un sacco di widget. Questi widget vanno da 2×1, 3×1, 3×2, 4×1 e 4×2. 11 in totale tra cui scegliere che variano per i temi proposti. Sono widget altamente personalizzabili. Puoi modificarne le dimensioni, la forma, il livello di trasparenza, il colore del testo, il carattere e tanto altro. L’app stessa assomiglia molto a ciò che Google offre sui suoi dispositivi Pixel, mostrando un’interfaccia scorrevole dettagliata ma semplice.

Yahoo Meteo

Questa è una delle app meteo più interessanti in circolazione e sfoggia un design pulito e facile da leggere. Ovviamente, lo svantaggio è che utilizzerai una versione di Yahoo, ma a parte questo, questa è un’app niente male. Puoi aspettarti di trovare sette widget meteo e le dimensioni vanno da 1×2, 2×2 e 5×2. Se ti piacciono i temi del tuo dispositivo, potresti scegliere un’app meteo che offre migliori opzioni di personalizzazione per i widget.

CARROT Weather

Oltre all’eccezionale design di questa versione, vedrete ogni bollettino meteorologico pieno di previsioni esilaranti distorte, che conferiscono all’app una personalità divertente. Lo svantaggio è che sono disponibili solo due widget da 5×2 a 4×3. Per la maggior parte, si tratta di semplici widget che offrono la temperatura, gli alti e bassi per la giornata e, naturalmente, una dose di testo irriverente all’interno del widget che rende un piacere guardare lo schermo.

Today Weather: widget, previsioni, radar e avvisi

Offre il maggior numero di widget tra tutte le opzioni in elenco. Quindici in totale. Questi widget hanno dimensioni da 1×1, 2×1, 4×1 e 4×2 e offrono molte opzioni, inclusa la scelta del colore per lo sfondo, il testo, l’icona. Ci sono anche alcuni widget con sfondi che cambiano aspetto in base alle previsioni locali. Puoi acquistare questa app nella sua interezza, oppure pagare per rimuovere gli annunci.

AccuWeather

Sono disponibili un totale di quattro widget da 1×1, 4×1 e 4×2. Avrai una scelta di sfondi scuri o bianchi per i widget 4×1 e potrai impostare manualmente la trasparenza, insieme al colore del testo e al tipo di temperatura (reale o standard). Alcuni elementi potrebbero essere a pagamento.

YoWindow

Trattasi di un’app meteo gratuita che contiene pubblicità e acquisti in-app, sebbene esista anche una versione premium completamente a pagamento. Offre 5 widget da 1×1, 2×1, 4×1 e 5×1. Questi widget sono altamente personalizzabili e quindi puoi scegliere il livello di trasparenza, il colore dello sfondo, il colore del testo, il carattere, il tema e l’icona.

Overdrop

Puoi scegliere di sbloccarla nella sua interezza, a pagamento, oppure puoi scegliere un abbonamento mensile o annuale. L’app offre un’interfaccia a scorrimento, con un singolo annuncio se scegli di usarlo gratuitamente. Ci sono sei widget in totale e vanno da 1×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2 e 4×4, ma in realtà questi sono semplicemente dei ‘segnaposto’ per un’ampia selezione di widget che vanno da quelli gratuiti a quelli Pro.

Weather Live

Un’altra app meteo con abbonamento incluso, sebbene offra alcuni meravigliosi widget. Puoi scegliere tra nove widget da 1×2, 3×2, 5×4, 5×3 e 5×5, dovrebbero coprire praticamente le esigenze di chiunque. Le informazioni contenute in questi widget vanno dalla temperatura corrente nei widget più piccoli a data, ora, meteo, previsioni settimanali e temperature minime e massime per il giorno nei widget più grandi. Questi widget sono spesso visualizzati con uno sfondo sfocato e puoi scegliere di impostare la tua posizione in modo permanente o semplicemente tracciare la tua posizione con il GPS. Puoi anche selezionare i livelli di trasparenza che desideri utilizzare per il tuo sfondo.

Flowx

In questo caso abbiamo a che fare con un’app per mappe meteorologiche che offre anche grafici, nel singolo widget 4×1 offerto. Quest’app era precedentemente nota come WeatherBomb, purtroppo per utilizzarla dovrai pagare un tot all’anno, a seconda delle funzionalità richieste. Tuttavia, sei libero di dare un’occhiata alla versione pro per quattordici giorni.

MyRadar Weather

Innanzitutto, MyRadar è tra le migliori in circolazione. La cosa strana è che il widget dell’app non offra nulla che abbia a che fare con la mappa radar, quindi puoi scegliere tra 4 widget 1×1 separati che coprono vento, pioggia, temperatura e alti e bassi giornalieri. Se scegli di utilizzare questa applicazione per i suoi widget, aspettati un design minimale che possa adattarsi perfettamente a temi minimali. Quindi, se sei il tipo che preferisce uno schermo non troppo impegnativo, quest’app è probabilmente ciò che stai cercando.