Smartphone: come il corpo subisce il peso delle ore sui dispositivi

Smartphone: le donne in particolar modo soffrono di cervicale

Secondocoordinatore dell’indagine: «Lehanno braccia più corte e spalle più strette e questo può portarle ad assumere più facilmente posizioni sbagliate durante l’uso del tablet, per esempio in posture che costringono. E sono proprio queste, più ancora delle ore passate di fronte allo schermo, a provocare i fastidi». Il rischio di dolori a collo e spalle raddoppia, per esempio, quando si sta seduti senza un supporto adeguato alla schiena.

Tra gli errori più frequenti (soprattutto tra le ragazze) vi è la posizione a terra con gambe incrociate e testa china sul tablet. Oppure quando si tiene il tablet in grembo o lo si mette piatto sul tavolo. In questi casi la colonna cervicale si china in avanti e va in iper-flessione, la posizione più dannosa per il collo, la stessa che prendiamo quando siamo con lo sguardo fisso sullo smartphone. Ciò che causa inoltre la cervicale, dunque lo stress sulla colonna cervicale, è anche l’inclinazione di 45 gradi in avanti, che equivale ad un carico di oltre venti chili sul collo, secondo le stime del New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine Center.