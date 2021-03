Una nuova funzione che di sicuro renderà felice tutti gli utenti di Google Maps. Il servizio di Google infatti da qualche giorno offre la possibilità di completare le mappe mancante con tutte le informazioni necessarie. La nuova funzione “drawing” sarà uno strumento simile alle classiche funzioni di Microsoft Paint.

In questo modo gli utenti potranno aggiornare i nomi di vie e locali in modo da farli coincidere. Un’altra funzione aggiunta al servizio di mappe di Google è quella di poter aggiungere foto che possano aggiungere dettagli al luogo indicato sulla mappa anche attraverso testi e link. Insomma una funzione che renderà il servizio offerto da Google Maps incredibilmente più preciso grazie al supporto di tutti gli utenti.

Google Maps: ecco la nuova funzione che richiede la partecipazione degli utenti

La stessa funzione offrirà anche la possibilità di gestire gli orari di esercizi commerciali e aree pubbliche. Google ha già specificato che si premurerà di verificare la correttezza dei contenuti. Il servizio di Mappe avrà anche la possibilità di cambiare informazioni piuttosto rilevanti come i percorsi delle piste ciclabili.

Ecco unto dichiarato dalla stesa Google su proprio blog ufficiale. Ecco il testo in merito alla nuova funzione: “Con tutti i cambiamenti che il nostro mondo ha affrontato nell’ultimo anno le persone si affidano sempre più a strumenti digitali per sapere se un ristornate o un negozio di alimentari nelle vicinanze è aperto o no. Per assicurarsi che la mappa rifletta il mondo reale, abbiamo deciso di permettere a chiunque disponga di un account di contribuire con la propria conoscenza locale al suo miglioramento“.