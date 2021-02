La versione beta di iOS 14.5, disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici, aggiunge una nuova funzionalità a Mappe di Apple. Essa ti consente finalmente di segnalare incidenti, pericoli ed altri controlli di velocitá lungo il percorso mentre utilizzi il servizio per indicazioni stradali.

Quando inserisci un indirizzo, seleziona un percorso, quindi scegli “Vai”. Siri ora ti fará sapere che puoi segnalare incidenti o pericoli che vedi lungo il percorso. Se scorri verso l’alto sull’interfaccia “Mappe di Apple” in cui sono disponibili i dettagli delle mappe, puoi toccare un pulsante “Segnala” che ti consente di segnalare un incidente, un pericolo o un controllo della velocità, in modo simile ad altre app di mappatura come Waze.

Apple Mappe introdurrá la funzionalitá simile a Waze

Il tocco contrassegna automaticamente la tua posizione senza una finestra di conferma, quindi non dovrebbe essere utilizzata se non in una situazione valida. Puoi anche dire “Ehi ‌Siri‌, c’è un incidente” e ‌Siri‌ invierà un rapporto a ‌Apple Maps‌. Se un numero sufficiente di persone invierà segnalazioni, un segnale di incidente verrà visualizzato nell’app delle mappe.

La funzionalitá é, al momento, disponibile negli Stati Uniti e non é chiaro quando verrá aggiunto anche in altri paesi. A quanto pare, l’opzione é disponibile anche in CarPlay, come notato sui forum MacRumors, con l’interfaccia di segnalazione disponibile nella schermata “CarPlay”.

Nota che ‌Siri‌ ti informerà sulla nuova funzionalità di segnalazione degli incidenti la prima volta che cerchi indicazioni stradali dopo l’aggiornamento a iOS 14.5, ma la funzione non viene menzionata dopo. Non è disponibile una funzionalità di segnalazione di incidenti simile in iOS 14.4 e, inoltre, non sembra essere visualizzata per tutti gli utenti di iOS 14.5 in questo momento.