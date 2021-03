Alcuni già clienti dell’operatore Vodafone Italia stanno ricevendo degli SMS promozionali in cui viene offerta la possibilità di ottenere gratuitamente 50 Giga di traffico internet al mese per un anno.

La promozione si chiama 50 Giga Free e viene proposta solamente ad alcuni clienti in target. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone regala 50 GB di traffico ad alcuni già clienti

Una volta attivata la promo, il cliente Vodafone può usufruire dei Giga in omaggio esclusivamente sul territorio nazionale, con possibilità di monitorare i consumi tramite un contatore dedicato, differente rispetto a quelle relativo alle altre opzioni attive. In caso di superamento del traffico dati previsto dalla 50 Giga Free e degli eventuali Giga presenti nelle altre opzioni dati attive sulla propria linea mobile Vodafone, si potrà continuare a navigare secondo la propria configurazione tariffaria.

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Vodafone: 50 Giga al mese per 1 anno IN REGALO solo per te! Poi si disattivano in automatico. Rispondi 50 per attivare entro il 23 Marzo 2021“. Come già detto, la possibilità di ottenere i Giga in omaggio viene fornita solo ad alcuni clienti in target, i quali vengono contattati tramite SMS con le informazioni sull’offerta e con la scadenza prevista per procedere con l’attivazione gratuita.

In questo caso, il cliente ha tempo fino al 23 Marzo 2021 per attivare la promo rispondendo con il numero 50 all’SMS di Vodafone. Non è escluso che ad altri già clienti selezionati venga inviato lo stesso messaggio con date di scadenza differenti. Non vi resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se siete stati fortunati!.