Bryan Cranston torna a infiammare il piccolo schermo con una serie legal/thriller intitolata Your Honor, arrivata in Italia su SKY Atlantic.

Le reazioni di critica e pubblico sono state entusiaste e l’attore di Breaking Bad si è confermato ancora una volta garanzia assoluta.

Da professore di chimica che produce metanfetamina a giudice, il passo è breve. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Your Honor.

Your Honor, il ritorno di Bryan Cranston in TV in una veste insolita

Bryan Cranston è Michael Desiato, rinomato giudice di New Orleans che cerca di fare di tutto per proteggere il figlio Adam, rimasto coinvolto un uno spiacevole incidente.

Dopo la scomparsa della mogie, Michael ha Adam come unico affetto e farà di tutto per proteggere la sua vita. A complicare le cose c’è l’intervento della mafia locale che metterà a dura prova la sua tenuta morale, portandolo a scelte difficili.

Come accaduto in Breaking Bad, anche in Your Honor Cranston regala una grandissima prova attoriale che gli è infatti valsa una nomination ai Golden Globe. E come in ogni serie che si rispetti, anche il villan fa la differenza.

Nei panni di Jimmy Baxter, capo della mafia locale, c’è Michael Stuhlbarg, già visto in Boardwalk Empire. Negli USA la serie è già giunta al termine, mentre i fan italiani sono in trepidante attesa del finale che arriverà a breve.

Al momento non è prevista una seconda stagione in quanto Your Honor è stata concepita come una miniserie da 10 episodi. La serie è disponibile anche on demand sul servizio di NOW TV.