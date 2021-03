Dopo aver consegnato ai posteri uno dei personaggi meglio riusciti degli ultimi anni (stiamo ovviamente parlando di Walter White in Breaking Bad) il mitico Bryan Cranston torna sotto i riflettori con Your Honor, una serie che promette scintille.

Creata da Peter Moffat, showrunner che non ha bisogno di presentazioni, la serie è stata trasmessa in America sul network Showtime, mentre in Italia è arrivata il 23 febbraio scorso su SKY Atlantic. Ovviamente è disponibile anche su NOW TV.

Tutto quello che c’è da sapere su Your Honor, la nuova grande serie SK

In Your Honor, Bryan Cranston veste i panni di Michael Desiato, uno stimato giudice di New Orleans che fa di tutto per proteggere il figlio Adam, ragazzo sensibile e molto volubile.

Si tratta dell’unico affetto rimasto dopo la scomparsa della moglie. Michael si trova ad avere a che fare con la mafia locale e metterà a dura prova la sua fedina penale.

La serie sembrerebbe aver messo d’accordo critica e pubblica, che ne hanno elogiato i colpi di scena e il grande dilemma morale trasposto alla perfezione sul piccolo schermo da un Cranston ancora in stato di grazia.

L’attore ha avuto infatti una nomination ai Golden Globe di quest’anno proprio per via della sua performance all’interno dello show. Nel cast troviamo Hunter Doohan nei panni del figlio di Michael, Ada, e Michael Stuhlbarg come Jimmy Baxter, capo della mafia.

Hope Davis interpreta Gina Baxter, spietata e determinata moglie di Jimmy, mentre Sofia Black-D’Elia è Frannie, l’insegnante di Adam con cui ha una relazione segreta.

SKY continua dunque ad arricchire il suo palinsesto di contenuti originali.

Oltre a Your Honor, è stata trasmessa anche la grande serie HBO The Undoing, con il ritorno in pompa magna di Nicole Kidman e Hugh Grant, accompagnati dalla splendida Matilde De Angelis.

Insomma, tanta carne al fuoco per una piattaforma che è cresciuta a dismisura negli ultimi anni, affrontando con tranquillità la concorrenza.