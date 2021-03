Se il vostro sogno è quello di possedere uno smartphone unico nel suo genere, allora Caviar è il brand che fa per voi. L’azienda Russa realizza personalizzazioni per tutti i principali top di gamma attuali e soprattutto permette di ostentare la propria ricchezza.

Dimenticate cover e adesivi da attaccare sul retro dei device, Caviar preferisce utilizzare l’oro a 24 carati come cover posteriore. Non a caso la linea di smartphone che subisce questo trattamento è denominata Goldphone.

Tutti gli smartphone realizzati dal produttore russo divertano dei veri e propri tesori. La forma scelta è quella di un lingotto d’oro con un peso piuttosto considerevole. Infatti, arrivano a superare il chilo e non si tratta solo di un rivestimento, ma è veramente oro zecchino a 24 carati.

Ecco una versione esclusiva di iPhone 12 Pro e Galaxy S21 Ultra

Al momento in listino ci sono due top di gamma: iPhone 12 Pro e Galaxy S21 Ultra. Il prezzo di partenza per il device Apple è di 159.000 euro mentre per la soluzione Samsung è di 169.000 euro. Entrambi i modelli “base” includono la memoria interna da 128GB mentre se si vuole arrivare a 521GB sarà necessario sborsare altri 690 euro aggiuntivi.

Caviar certifica che per il rivestimento si utilizza oro puro al 999,9/1000. È la prima volta che il brand utilizza oro a 24 carati, mentre in precedenza aveva sempre utilizzato quello a 18 carati. Per rendere ancora più esclusivi i Goldphone, la tiratura sarà limitatissima e saranno realizzati solo sette esemplari di ciascun device.

L’unica nota negativa dei Goldphone è che i device non potranno utilizzare la fotocamera posteriore. Se siete interessati ad effettuare un investimento di questo genere, allora potete visitare il sito ufficiale di Caviar.