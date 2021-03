Le offerte rese disponibili da Coop e Ipercoop continuano a sconvolgere il mercato italiano portando con sé prezzi sempre più bassi ed economici, in questo modo gli utenti hanno la possibilità di raggiungere gli acquisti, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno del previsto.

Con il volantino corrente il risparmio è assicurato, sarà possibile completare le compravendite nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni in termini di scorte, sebbene comunque non siano state attivate proprio dappertutto. E’ bene sapere, infatti, che i prezzi indicati saranno fruibili solamente presso i negozi dislocati nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Veneto, non altrove o sul sito dell’azienda.

Coop e Ipercoop: risparmiare è molto semplice

Con questo nuovo volantino gli utenti hanno la possibilità di spendere molto poco, a patto che comunque siano alla ricerca di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile. Nello specifico potranno spaziare tra un Samsung Galaxy A90, disponibile all’acquisto al prezzo di 399 euro, per scendere poi verso un ottimo Xiaomi Mi 10T Lite, in commercio alla modica cifra di soli 279 euro.

Entrambi i modelli presentano connettività 5G, il prodotto Samsung è caratterizzato da un ampio display da 6.7 pollici, di qualità AMOLED con risoluzione FullHD e ben 6GB di RAM, che vanno ad impreziosire il tutto. Il volantino Coop e Ipercoop lo potete comunque sfogliare nelle pagine sottostanti per maggiori informazioni in merito.