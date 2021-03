CoopVoce: ancora qualche giorno per la ChiamaTutti TOP 30, ecco il prezzo

Non si ferma la grande ascesa dei gestori virtuali, i quali infatti sono diventati sempre più ricorrenti tra le scelte degli utenti. Questi riescono infatti a conciliare svariati aspetti di cui il pubblico è alla costante ricerca. Tra tutti a mettersi maggiormente in mostra ci pensa CoopVoce, realtà bistrattata in passato ma che ad oggi insidia anche i provider più famosi.

Le sue offerte sono diventate infatti molto famose grazie alla grande quantità di contenuti ma soprattutto per via della grande qualità. Da non disdegnare sono poi i prezzi, i quali non sono mai stati così bassi. A dimostrarlo è l’ultima offerta attualmente presente sul sito ufficiale di CoopVoce, che vuole in tutti i modi ostacolare la concorrenza a suon di contenuti e convenienza.

CoopVoce propone ancora la sua ChiamaTutti TOP 30 sul sito ufficiale, ecco cosa comprende e quanto costa

La miglior promo proveniente da un gestore virtuale attualmente è di certo la ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce. Il provider include al suo interno le migliori opzioni per pochi euro mensili, i quali risultano un toccasana per chi sottoscrive la promo.

Questa offre infatti a tutti coloro che la sottoscrivono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga di traffico dati per navigare sul web. Il tutto ovviamente in rete 4G, la quale sarà basata su TIM. La promo costa solo 8,50 euro al mese per sempre e, come fa sapere CoopVoce, risulta disponibile anche per i già clienti del provider.