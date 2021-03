CoopVoce: con 8 euro avete minuti senza limiti e 30 giga, ecco la promo

Gli utenti cercano di continuo nuove esperienze e tante soluzioni che possano arrivare a migliorare la loro giornata con lo smartphone. Il cambio di gestore è infatti fondamentale per avere a che fare con realtà che comportano un risparmio ma anche qualità e molta quantità.

Proprio quest’ultimo aspetto risulta il principale obiettivo della ricerca degli utenti in merito ad un nuovo provider. Tra quelli più attivi sul territorio c’è CoopVoce, azienda che negli ultimi anni ha dato una svolta alla sua storia italiana. Inizialmente si credeva infatti che questo gestore fosse destinato a scomparire viste le sue promozioni che non venivano sottoscritti da alcun utente. Si parla infatti di pochi contenuti al loro interno, situazione che di certo non giova a chi voleva un nuovo provider pieno di opportunità. Ad oggi però la nuova strategia mette alla luce tante nuove offerte annuali con costi nettamente più bassi rispetto al passato.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 include tutto al suo interno per soli 8,50 euro al mese

CoopVoce ha rilasciato a gennaio la sua ChiamaTutti TOP 30, promo che dimostra quanto il gestore sia attento alle esigenze degli utenti. Al suo interno infatti ci sono i migliori contenuti che culminano in un prezzo molto conveniente che peraltro dura per sempre.

Stiamo parlando infatti di minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e infine di 30 giga per navigare sul web in rete 4G. La promo costa per tutti solo 8,50 € al mese e per sempre.