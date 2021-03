Coop e Ipercoop rientrano nel mercato della rivendita di elettronica con un volantino molto più interessante del previsto, al suo interno è possibile trovare offerte con prezzi decisamente più bassi delle aspettative, e con i quali gli utenti si ritroveranno a fare i conti riuscendo nell’acquisto di nuovi prodotti.

La campagna promozionale, purtroppo, risulta però essere decisamente limitata, in quanto le compravendite potranno essere completate solamente presso i negozi fisici dislocati sul territorio, ed in particolare nella sole regioni di Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Veneto e Marche. Al momento gli stessi prezzi non risultano essere disponibili online sul sito ufficiale.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon, sono per tutti gli iscritti al nostro canale Telegram, distribuiti in maniera totalmente gratuita.

Coop e Ipercoop: il volantino con le tantissime offerte

Sfogliando le pagine del volantino di Coop e Ipercoop, si possono scoprire ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire in nessun modo. Il migliore terminale in promozione è sicuramente il Samsung Galaxy A90, uno smartphone decisamente economico, in quanto è in vendita a 399 euro, se confrontato con le prestazioni offerte dal display AMOLED da 6.7 pollici, i 6GB di RAM e la connettività 5G.

Gli amanti del brand Xiaomi, potranno comunque pensare di acquistare un Mi 10T Lite, pagandolo comunque soli 279 euro, e riuscendo a godere di prestazioni leggermente inferiori alle suddette. Tutti gli altri sconti della campagna promozionale di Coop e Ipercoop possono essere scoperti aprendo le pagine che abbiamo inserito nell’articolo, come galleria fotografica (da cliccare per aprire in alta definizione).