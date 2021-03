Your Honor: Bryan Cranston sbarca su Sky e NowTV e si trasforma in giudice

Questa volta la protagonista non è la famosa piattaforma di streaming Netflix. Ad avere l’esclusiva troviamo colossi meno diffusi (ma non troppo) come per esempio Sky Atlantic e Now TV. La serie sbarcata il 24 febbraio 2021 vede al centro della storia Bryan Cranston (il quale il 20 gennaio 2008 esordiva con il ruolo di Walter White per la serie televisiva Breaking Bad). Il suo nome è Your Honor ed è possibile vederla su Sky ogni mercoledì alle 21.15 e in streaming su Now TV, per la bellezza di dieci lunghi episodi. Veniamo subito alla trama ufficiale e non solo.

Your Honor: ecco la trama e il cast della serie tv

Nella serie Your Honor, Cranston interpreta il ruolo di Michael Desiato, un giudice di New Orleans che da un anno ha perso la moglie. Egli vive con il figlio Adam (Hunter Doohan), il quale nel giorno dell’anniversario della morte della mamma, si addentra nel luogo che ha provocato la sua morte. Un attacco di panico del ragazzo porta però l’investimento di un ragazzo pericoloso ed una serie di amare conseguenze. Tra queste il padre, giudice conosciuto, pur di proteggere Adam andrà contro la legge nascondendo la morte di Rocco Baxter, erede del boss della mafia locale Jimmy.

Your Honor non ha riscontrato un gran successo anche a causa delle molteplici sottotrame inserite nella serie. Queste hanno reso il tutto pesante e noioso.

Nel cast di Your Honor troviamo Michael Stuhlbarg, Isiah Whitlock Jr. e Margo Martindale e, come abbiamo già anticipato, l’inimitabile Cranston. Non mancano poi Lilli Kay, Amy Landecker, e la guest star Maura Tierney.