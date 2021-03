Lo scorso 8 marzo 2021, alcuni utenti hanno segnalato dei malfunzionamenti riguardanti gli operatori telefonici WindTre e Very Mobile. Nello specifico, sono stati riscontrati numerosi disservizi sul sito ufficiale, sulle applicazioni e anche per quanto riguarda l’assistenza e il servizio clienti. A quanto comunicato in queste ore, però, sembra che tutti i problemi siano stati risolti.

Risolti i malfunzionamenti e i disservizi degli operatori telefonici WindTre e Very Mobile

Qualche giorno fa sono stati davvero tanti gli utenti che hanno riscontrato e segnalato la presenza di vari malfunzionamenti e disservizi legati agli operatori telefonici WindTre e Very Mobile. Come già accennato, infatti, gli utenti non sono riusciti né ad interagire con il sito ufficiale e né ad attivare alcuna nuova promozione. I problemi sembrano essere continuati per alcuni giorni. Nella giornata dell’11 marzo 2021, in particolare, gli utenti di Very Mobile non hanno potuto accedere all’app dell’operatore telefonico e non sono riusciti a contattare il servizio clienti al numero 1929.

Nonostante questo, sembra che ora la situazione si sia pressoché risolta. Come riportato sul sito web mondomobileweb, molte problematiche sono già state risolte. I due operatori telefonici, sempre secondo il sito, hanno infatti inviato questa e-mail ai propri dipendenti: “Negli ultimi giorni alcuni dei nostri sistemi informatici hanno riscontrato delle anomalie di funzionamento. In azienda abbiamo organizzato alcuni processi straordinari per ripristinare la stabilità dei sistemi e i nostri tecnici stanno lavorando con la consueta dedizione e professionalità, al fine di garantire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti. In seguito a questi interventi molte delle funzionalità sono state risolte e le altre sono in via di risoluzione. Ti ringraziamo per la collaborazione“.