In occasione della festa della donna dell’8 marzo 2021, l’operatore virtuale Very Mobile aveva dato la possibilità di attivare alcune offerte con la promo del cashback che permetteva di ricevere una ricarica in omaggio. Tuttavia, durante quella giornata ci sono stati dei gravi disservizi e problemi tecnici che non hanno permesso agli utenti di attivare queste offerte. Per questo motivo, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare questa promo.

Very Mobile proroga la promo del cashback fino al 21 marzo 2021

Very Mobile, ovvero l’operatore virtuale di WindTre, ha quindi deciso di prorogare la promo relativa al cashback fino al prossimo 21 marzo 2021. Come già accennato, infatti, gli utenti avrebbero potuto usufruire di questa iniziativa fino all’8 marzo 2021 ma in questa giornata ci sono stati numerosi problemi tecnici ai sistemi dell’operatore virtuale. Non è stato infatti possibile né accedere all’applicazione, né al sito web né all’assistenza clienti dell’operatore e non è stato ovviamente possibile attivare nessuna offerta.

Sul sito web di Very Mobile era infatti presente il seguente messaggio: “Per garantirti sempre un’esperienza very bella, i nostri sistemi sono in aggiornamento. Il servizio sarà nuovamente disponibile il prima possibile”. Tutti questi problemi sembrano comunque essere stati ampiamente risolti e ora gli utenti avranno nuovamente la possibilità di aderire alla promo del cashback.

Le offerte riguardanti questa promo sono la Very 6,99 e la Very 4,99. La prima include chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale e 100 GB di traffico dati, mentre la seconda include chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale e 30 GB di traffico internet.