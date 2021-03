Il prossimo 23 marzo sarà un giorno importante per OnePlus. L’azienda infatti presenterà al mondo la nuova famiglia OnePlus 9 che lancerà ufficialmente ufficialmente la partnership con Hasselblad come fornitore del comparto fotografico.

Tuttavia, il brand sembra avere altri assi nella manica e lo stesso giorno potrebbe arrivare anche un device tanto chiacchierato e al tempo stesso atteso. Si tratta di OnePlus Watch, il primo smartwatch dell’azienda.

Il dispositivo era recentemente apparso in in brevetto che ne mostrava il possibile design. L’azienda non ha confermato se si tratti dello stesso device o di un altro. Per ora quindi c’è una unica certezza, OnePlus Watch è atteso per il 23 marzo.

Il produttore è sempre stato interessato al mondo degli smartwatch e degli activity tracker, senza però entrare direttamente in questo settore. Nel 2015 OnePlus presentò un primo teaser per uno smartwatch ma senza lanciarlo mai ufficialmente. Nel 2020 la situazione si è ripetuta ma con la conferma del CEO Pete Lau che il 2021 sarebbe stato l’anno giusto.

OnePlus Watch arriverà insieme alla famiglia OnePlus 9

You asked for it. You're getting it. — OnePlus India (@OnePlus_IN) March 12, 2021

Gli utenti chiedono da anni uno smartwatch e finalmente i tempi sembrano maturi. L’account OnePlus India ha pubblicato su Twitter un interessante trailer. Nel breve video non viene mostrato il device ma un criptico messaggio del produttore: “Lo avete richiesto. Lo riceverete“.

Al momento le informazioni a riguardo sono molto poche. I primi report che riguardano OnePlus Watch parlano di due modelli diversi. Il primo ha come numero di serie la sigla W310GB che indica uno smartwatch con forma quadrata.

Il secondo modello invece ha come il numero di serie W501GB e indica un device dalla forma tonda. In questo caso il nome del device potrebbe essere OnePlus Watch RX. Entrambi i modelli saranno basati sul sistema operativo Android Wear OS.