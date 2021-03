Recentemente come ben sappiamo, ho. mobile è stata un po’ sulla bocca di tutti a causa di un furto dati subito che le provocato non pochi problemi, l’hacker che è riuscito a bucare i suoi sistemi informatici, ha obbligato l’operatore virtuale di Vodafone a prendere numerosi provvedimenti, in modo da contenere il danno e per evitare ulteriori problemi ovviamente agli utenti danneggiati dal furto.

Ora che la bufera sembra passata, ho. mobile è tornata più agguerrita che mai sul mercato, offrendo come sempre le proprie accattivanti offerte ai suoi clienti per cercare di accaparrarsi una fetta del mercato di primo livello.

A quanto pare però l’operatore in viola ha deciso di puntare a qualcosa di più, per conquistare i propri clienti, ha deciso di fare un regalo tanto grande quanto inaspettato, vediamo insieme di cosa si tratta.

Un regalo infinito

Ho. mobile ha deciso di fare una sorpresa ad alcuni dei suoi utenti, tramite un SMS ha infatti notificato ai fortunati, la fortuna di ricevere dei giga illimitati fino al primo di maggio 2021, un regalo davvero gradito, dal momento che in quest’epoca i giga sono molto preziosi per ognuno di noi, l’attivazione è immediata e non richiede nessuna azione da parte dell’utente.

Ecco il testo del messaggio:

“Ci sono cose che finiscono. E poi ci sono i tuoi Giga. Dall’ 8 marzo fino al 1 maggio, ti regaliamo Giga illimitati. Consumerai la batteria, non i tuoi Giga 🙂 Non devi fare nulla, si attiveranno su questo numero e si disattiveranno in automatico. Per tutti i dettagli vai su ho-mobile.it/gigaillimitati”