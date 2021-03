Da un po’ di tempo Google sta provando ad implementare nella piattaforma Maps delle nuove funzionalità create apposta per consentire agli utenti di collaborare all’aggiornamento della mappa globale. Dopo che i permessi saranno stati dati per aggiungere foto scattate da noi, scopriamo di seguito l’aggiunta di ulteriori novità, tra cui c’è anche l’aggiunta di strade tramite desktop.

Google Maps si aggiorna: ecco l’aggiunta di strade da desktop

In base a ciò che è stato riportato da Engadget, pare che il colosso statunitense abbia avviato il rilascio di uno strumento al fine di segnalare la mancanza di alcune strade, probabilmente perché sono poco percorse e forse poco visibili tramite il satellite. Così facendo, possiamo modificarne la direzione, eliminarle, riallinearle o rinominarle nel caso in cui ci sono cambiamenti. Per accedervi, sarà necessario aprire su maps.google.it il riquadro di navigazione che si trova sulla zona laterale e cliccare su “Modifica la mappa” e poi “Strada mancante”, ove ci sarà la possibilità di cliccare il punto della mappa dove manca la strada e lasciare degli accorgimenti.

Tuttavia, come potete vedere dal video, lo strumento è ancora in fase di implementazione e dovrebbe consentire l’aggiunta di tratti di strada nella maniera più precisa possibile. Allo stato attuale questa feature non è disponibile nel nostro Paese, quindi sarà necessario aspettare il rilascio nei prossimi mesi.

Anche se il colosso di Mountain View ha detto che esaminerà tutte le modifiche che sono state applicate prima di pubblicare, in modo che venga impedito di aggiungere informazioni false. Ci sarà una gradualità nel rilascio della feature per circa 80 paesi nei prossimi mesi, e il tutto avverrà solo su desktop.