Questo 2021 sarà senza alcun dubbio l’anno degli smartphone pieghevoli. Samsung ha già annunciato di avere intenzione di procedere con la presentazione di nuovi dispositivi particolarmente interessanti ma a quanto pare non sarà l’unica azienda a proporre dei pieghevoli particolari. Un brevetto ottenuto da Vivo ha già mostrato un device davvero innovativo e Xiaomi ha dato prova, più volte, di avere abbastanza materiale in cantiere per dar vita a uno smartphone pieghevole dalle caratteristiche non indifferenti. Anche Apple, inoltre, è già a lavoro sul suo primo iPhone pieghevole a conchiglia, il cui lancio però potrebbe ancora ritardare. Il colosso di Mountain View non poteva restare a indifferente all’ascesa dei dispositivi pieghevoli infatti sembra essere pronto a entrare in scena con il lancio di una versione pieghevole dei suoi Google Pixel.

Google Pixel pieghevole: il colosso di Mountain View ha già ottenuto un brevetto!

Il brevetto depositato da Google lascia intuire che tra le intenzioni del colosso vi sia quella di procedere con la creazione di una versione pieghevole dei recenti smartphone Google Pixel.

Il colosso di Mountain View potrebbe infatti voler tenere testa ai rivali e lanciare il suo primo pieghevole che, tenendo conto di quanto mostrato dal documento registrato nel mese di gennaio, potrebbe vantare delle caratteristiche controtendenza. Il presunto Google Pixel pieghevole apparso in brevetto presenta infatti una struttura a libro garantita dalla presenza di una cerniera costituita da più segmenti. La soluzione pensata da Google in merito alla cerniera da adottare per il suo smartphone potrebbe voler mirare a dar vita a un dispositivo che sia quanto più resistente.

Le informazioni sullo smartphone pieghevole di Google sono ancora scarse e trattandosi ancora di un’idea apparsa esclusivamente in brevetto appare opportuno attendere prima di azzardare ipotesi in merito al periodo nel quale il dispositivo potrebbe arrivare in mercato.