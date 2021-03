Il noto operatore telefonico Vodafone ha da poco lanciato una nuova offerta dedicata a tutti gli utenti che non hanno ancora compiuto i 26 anni di età. Si tratta in particolare della promozione Vodafone Special Minuti 20 Giga Under 25 ad un prezzo mensile pari a 9,99 euro.

Vodafone Special Minuti 20 Giga Under 25 a 9,99 euro al mese

A partire dal 5 marzo 2021 tutti gli utenti under 25 potranno attivare questa nuova promozione proposta da Vodafone. Nello specifico, si tratta di un’offerta riservata soltanto a chi deve attivare un nuovo numero e al momento è attivabile solamente recandosi in negozio e non tramite il sito online. Con Vodafone Special Minuti 20 Giga Under 25 si potranno avere a disposizione 20 GB di traffico internet in connessione 4G e chiamate illimitate ad un costo, come già accennato, di 9,99 euro al mese. Nel caso in cui si finissero i GB, la navigazione internet verrà bloccata fino al rinnovo successivo. Gli utenti potranno però sfruttare questa promozione anche in roaming in Europa.

Il costo di attivazione è pari a 1 centesimo, al quale andranno però affiancati i 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. In questo modo, però, saranno comunque inclusi 5 euro di traffico sulla scheda attivata. Tuttavia, con questa nuova offerta non sono inclusi alcuni servizi. Tra questi, non sono compresi gli SMS (che verranno quindi tariffati secondo il piano della propria SIM), la segreteria telefonica, 414 e Chiamami Recall.

Vi ricordiamo che la nuova offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga Under 25 è attivabile presso tutti i negozi Vodafone autorizzati, ma non è attivabile dal sito online dell’azienda.