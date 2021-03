Su Twitter, il team di sviluppo lavora costantemente per distribuire nuove funzionalitá alla community di utenti. Spesso, la societá adotta dei test per le nuove funzionalitá. Ad esempio, la versione iOS dell’app è già stata dotata di un nuovo aggiornamento, che dovrebbe implementare le “aree audio“, ovvero la funzione clubhouse per sessioni audio live con più partecipanti, solo per Twitter.

Questo è stato recentemente reso disponibile ad alcuni beta tester della versione Android, ma non sappiamo quando la funzione verrá rilasciata a tutti gli utenti. Se non avete ancora ricevuto l’update per iOS, siate pazienti. Presumibilmente, l’aggiornamento arriverá a tutti entro il prossimo mese.

Twitter sta testando due funzioni per le immagini

Nel frattempo, Twitter ha rilasciato ulteriori annunci. Il team di sviluppo ha lavorato ad alcune nuove funzioni per tutti gli amanti delle fotografie; una nuova opzione – in fase di sperimentazione su Android e iOS – permetterá agli utenti di non dover piú visualizzare le anteprime delle immagini in forma ridotta ma nel loro formato completo.

Per il momento, la nuova opzione dovrebbe funzionare solo con le singole immagini. Anche il caricamento di immagini ad alta risoluzione é in fase di test su entrambe le piattaforme. La funzione sará disponibile sia tramite WLAN che tramite connessione ai dati mobile. La cosa interessante é che gli utenti potranno caricare le loro immagini fino ad una risoluzione massima di 4K.

Sfortunatamente, sembra che la società non abbia ancora affrontato il problema della pessima qualitá video sull’app, che attualmente supera i 720p e utilizza una compressione estremamente aggressiva. Ovviamente, i video richiedono molti piú dati e passare ad una qualitá migliore non sembra essere facile.