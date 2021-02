YouTube ha recentemente aggiornato la propria applicazione dedicati all’ecosistema Android. Finalmente ora si potranno guardare video sulla piattaforma in 4K anche tramite smartphone, una opzione prima che non si poteva. L’aggiorna porta quindi l’app in questione sullo stesso livello della controparte iOS che invece possedeva già tale possibilità. Un aggiornamento importante che potrebbe interessare a più utenti di quanto in tanti potrebbero pensare.

Per cominciare, ben pochi smartphone sul mercato hanno un display che supporta tale risoluzione sul proprio dispositivo mobile. Tra i pochi che realmente toccano tale qualità ci sono alcuni modelli di Sony e sono tra l’altro poco venduti sul mercato. Altri dispositivi top di gamma quasi raggiungono tale risoluzione, ma non pienamente.

YouTube: video 4K anche su smartphone Android

Questo in realtà non è un problema, anche perché se non YouTube non si sarebbe neanche sforzata di rilasciare un aggiornamento del genere. Se i video sulla piattaforma sono stati caricati nativamente in 4K allora si può aumentare la qualità della riproduzione anche se in teoria il dispositivo non lo permette e godersi un video in una qualità del tutto nuova, anche se ovviamente è una scorciatoia e non sarà comparabile con il reale 4K.

Si spera, soprattutto considerato il largo uso che ormai tutte le persone fanno del proprio smartphone, che presto sul mercato saranno presenti più dispositivi con display del genere, modelli anche non eccessivamente costosi. In molti guardano contenuti video tramite questo genere di dispositivi e poterlo fare in 4K sarebbe ben accettato da chiunque.