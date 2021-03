Il produttore cinese Oppo ha presentato ben due nuovi smartphone pronti ad attaccare la fascia media del mercato mobile. In particolare, si tratta di Oppo F19 Pro e Oppo F19 Pro+, due device che condividono numerose caratteristiche. Tra queste, abbiamo lo stesso display SuperAMOLED e il comparto fotografico che include su entrambi quattro fotocamere posteriori.

Ecco ufficiali i nuovi Oppo F19 Pro e Oppo F19 Pro+

Ecco dunque i nuovi dispositivi di casa Oppo. Come già accennato, troviamo alcune caratteristiche in comune, partendo in primis dal display. Su entrambi è infatti presente uno schermo con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate fermo sui 60 Hz. Invariato tra i due anche il comparto fotografico. Troviamo in particolare un sensore fotografico da 48 megapixel con un sensore grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel. Uguale inoltre la batteria che ha una capienza di 4310 mAh, anche se però abbiamo il supporto alla ricarica rapida da 30W sul Pro e da 50W sul Pro+.

Una delle differenze sostanziali tra i due dispositivi riguarda però il processore. A bordo di Oppo F19 Pro è presente il SoC MediaTek Helio P95 con una GPU IMG 9XM-HP8 e con 8 GB di RAM e 128 e 256 GB di storage interno. Su Oppo F19 Pro+, invece, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 800U con una GPU ARM G57 MC3, 8 GB di RAM e 128 GB di storage e in questo caso è presente il supporto per la connettività 5G.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone di punta del noto produttore cinese Oppo saranno disponibili all’acquisto secondo i seguenti prezzi: