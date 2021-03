LG ha rilasciato il suo piano programmato di aggiornamento ad Android 11 per i suoi utenti in Europa. Attualmente sta testando l’aggiornamento del software per smartphone come LG VELVET 5G, VELVET 4G, LG G8X, LG G8S, LG Wing, LG K52 e LG K42.

L’LG VELVET 5G riceverà l’aggiornamento ad Android 11 ad aprile. L’LG G8X è l’altro smartphone del marchio che dovrebbe ricevere l’aggiornamento software nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre, la società sudcoreana offrirà l’aggiornamento del sistema operativo Android 11 a LG VELVET 4G e LG G8S. L’LG Wing, l’LG K52 e l’LG K42 dovrebbero ricevere l’aggiornamento nell’ultimo trimestre dell’anno.

LG ha rilasciato il suo piano di aggiornamento per l’Europa

LG è stata piuttosto lenta nel lanciare l’aggiornamento ad Android 11 rispetto ad altri OEM di smartphone. La società ha iniziato a testare l’edizione beta di Android 11 a dicembre e ha lanciato l’aggiornamento per gli utenti di LG VELVET 5G in Corea del Sud a gennaio.

L’LG V60 ThinQ 5G è diventato il primo smartphone al di fuori del mercato interno a ricevere l’aggiornamento. È stato trattato con l’ultima versione di Android nel mese precedente. LG deve ancora confermare il programma di aggiornamento di Android 11 per altri mercati. Nelle notizie correlate, secondo quanto riferito, LG sta lavorando ad uno smartphone con uno schermo arrotolabile.

Si ipotizza che il dispositivo arrivi sul mercato con il soprannome di LG Rollable. Di recente, una pubblicazione sudcoreana ha riferito che la societá ha interrotto lo sviluppo del prodotto. Tuttavia, The Verge ha recentemente riferito che la società ha negato quanto riferito sopra riguardo all’ LG Rollable. Inoltre, a gennaio LG ha smentito le voci secondo cui intendeva abbandonare il business degli smartphone.