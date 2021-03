Il colosso Facebook Inc. ha appena annunciato l’intenzione di voler rilanciare l’applicazione Lite per il social network Instagram. Pensate, un’applicazione che ha il peso di soli 2 MB.

All’interno di questa applicazione saranno incluse tutte le funzioni base dell’app, come foto, video e messaggi, Reels inclusi. Da qualche ora è disponibile in oltre 170 paesi. Ecco tutti i dettagli.

Instagram Lite è stata rilanciata da Facebook

Forse vi ricorderete del nome Instagram Lite perché l’app era già stata lanciata nel 2018 ma poi ritirata lo scorso anno, anche se sul finire del 2020 si era nuovamente affacciata in India. Al di là della sua travagliata storia, adesso Instagram Lite è pronta al lancio definitivo, andandosi ad affiancare all’app regolare, per chi voglia un’esperienza più leggera, anche se priva di alcune funzioni.

Ad esempio non c’è IGTV, non c’è lo shopping, ed i Reels potete vederli ma non crearli, ed ovviamente anche la veste grafica è stata rivista e semplificata. Lo scopo non è solo la leggerezza dell’app in sé, ma anche renderla fruibile appunto su reti lente. Inoltre ci sono anche altre limitazioni: ad esempio non sono disponibili alcuni filtri, in particolare quelli che sfruttino la realtà aumentata, ma almeno sticker, GIF e testo sono presenti.

Al momento è anche assente la pubblicità, della quale probabilmente nessuno sentirà la mancanza, ma è solo una cosa temporanea, anche se ci vorrà del tempo: godetevela finché dura! L’app è disponibile solo per Android, tanto che una versione iOS non è nemmeno in programma. Al momento però non è possibile scaricarla in Italia: non sappiamo se sia solo questione di poche ore, o se dovremo aspettare più a lungo. Vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime ore.