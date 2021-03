Come anticipato nei giorni scorsi, Xiaomi ha ufficialmente sollevato il sipario su un nuovo smartphone. Si tratta di Mi 10S che è stato annunciato in Cina. Con questo device, il produttore ha deciso di osare e trasformare un device di fascia media in un prodotto che guarda con molta attenzione alla fascia alta del mercato.

Il design scelto per Xiaomi Mi 10S ricorda molto da vicino quello di Mi 10 Ultra ma con alcune caratteristiche di Mi 10 5G. Il display AMOLED è molto ampio e misura 6.67 pollici con una risoluzione FullHD+. Il pannello inoltre è curvo su tutti e quattro i lati ed include un notch tondo che ospita la fotocamera frontale.

Xiaomi ha curato molto la realizzazione di questo display. Infatti Mi 10S può vantare il refresh rate a 90Hz e il touch sampling rate a 180Hz. La brillantezza massima raggiunge i 1120 nits mentre il contrasto ha valore 5000000:1. La fedeltà cromatica è garantita dalla copertura al 100% della copertura dello spazio DCI-P3.

Xiaomi Mi 10S è ufficiale, scopriamone tutti i dettagli

Il processore è il Qualcomm 870 accompagnato da fino a 12GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.0. Trova spazio anche una batteria da 4780 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W con il cavo e a 30W in modalità wireless. Il produttore assicura una ricarica completa in 56 minuti nel primo caso e in 69 minuti nel secondo.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Xiaomi Mi 10S. L’ottica frontale è da 20 megapixel ed è ottimizzata per i selfie. Sul retro invece trova spazio la quadrupla fotocamera con l’ottica principale da 108 megapixel con apertura da f/1.69 e supporto OIS.

La seconda ottica è una ultra-wide da 13 megapixel a cui si affiancano un sensore macro da 2 megapixel e un sensore di profondità sempre da 2 megapixel. Xiaomi Mi 10S è in grado di registrare video in 8K a 30fps.

Il sistema operativo scelto per il device è la MIUI 12 basata su Android 11. Tra le altre caratteristiche spicca il sensore per le impronte digitali integrato nel display. Il sistema audio è sviluppato insieme ad Harman Kardon e offre un doppio speaker in grado di offrire un audio surround. I prezzi partono da circa 506 dollari, ma attendiamo conferme per il debutto internazionale del device.