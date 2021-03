WhatsApp continua a essere una delle principali piattaforme di messaggistica, attirando oltre due miliardi di utenti. Numero aumentato soprattutto durante quest’ultimo anno per via del lockdown.

A Capodanno, per fare un esempio concreto, WhatsApp ha registrato 1,4 miliardi di chiamate e videochiamate in un solo giorno. Nel frattempo è finalmente arrivato l’atteso aggiornamento per desktop. Ecco cosa ha introdotto.

Chiamate e videochiamate disponibili su WhatsApp Desktop

L’update ha introdotto chiamate e videochiamate su Windows 10 a 64 bit e su macOS 10.13. Una volta installata l’app, basta concedere a WhatsApp l’autorizzazione ad accedere al microfono e alla fotocamera.