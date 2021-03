Iliad affronta la concorrenza con 100GB in 5G, ecco la Flash 100

Dopo aver visto il dominio di tanti gestori in Italia era davvero difficile pensare che sarebbe arrivato un nuovo gestore ad intromettersi. Questo è quanto ha fatto Iliad, gestore proveniente dalla Francia che ad oggi risiede in pianta stabile tra quelli più gettonati in Italia.

Le sue caratteristiche e le sue velleità sono state chiare fin dal primo momento, con questo provider che ha scelto di provare a dominare con promo a basso costo. Oltre ad avere prezzi molto più accessibili rispetto alla concorrenza, le offerte di Iliad hanno mostrato fin da subito tanti contenuti interessanti. Ad oggi infatti chi cambia gestore valuta come primo provider sostitutivo proprio quello proveniente dalla Francia, il quale peraltro risulta un gestore italiano a tutti gli effetti. Sul sito ufficiale poi è arrivata la promo dell’anno, nonostante ci troviamo solo al terzo mese di questo 2021.

Iliad batte tutti i concorrenti grazie alla nuovissima Flash 100, ecco cosa comprende al suo interno

Nessuno avrebbe mai immaginato che Iliad avrebbe potuto migliorare in così poco tempo il suo parco promozioni. E’ arrivata ormai in pianta stabile una nuova sorpresa, la quale consiste nell’ultima promo che prende il nome di Flash 100.

Si tratta di una grande opportunità per chi vuole pagare poco e avere il massimo a disposizione sul proprio smartphone. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile, SMS senza limiti verso tutti i gestori e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre il 5G è offerto il regalo proprio da Iliad, che fissa il prezzo dell’intera promozione a soli 9,99 € al mese per sempre.