Il nuovo volantino lanciato da Coop e Ipercoop impressiona per l’ottima qualità della campagna promozionale nascosta al suo interno, il risparmio è incredibile e permette di accedere a prodotti economici, con prezzi sempre più bassi per tutti.

L’accesso, come era facilmente immaginabile, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale, con l’aggiunta di una disponibilità limitata presso specifiche regioni del nostro paese. In particolare sarà possibile completare gli acquisti presso i negozi di Marche, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. L’unica nota positiva riguarda la presenza di un quantitativo di scorte sufficientemente adeguato, in questo modo non sarà necessario “correre” nel punto vendita per completare l’acquisto.

Coop e Ipercoop: ecco il volantino più ricco di promozioni

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti avranno l’opportunità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di promozioni, tutte però legate alla fascia media della telefonia mobile. Il prodotto più interessante dell’intera campagna è il Samsung Galaxy A90, oggi disponibile a 399 euro, con alle spalle un ampio display AMOLED da 6.7 pollici, affiancato da 6GB di RAM e connettività 5G.

In alternativa, scendendo di prezzo di circa 120 euro, ecco arrivare lo Xiaomi Mi 10T Lite, uno smartphone più economico con prezzo che non supererà i 279 euro, sebbene prometta anche connettività 5G.

Il volantino non si ferma qui, estende i propri domini anche verso altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire subito le pagine di Coop e Ipercoop che abbiamo integrato direttamente qui sotto.